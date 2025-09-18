Padova dall' alto | visita guidata alla Specola
Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: padova - dall
Cretella lascia il Padova e riparte dall'Audace Cerignola in Serie C
Padova, tenta di strappare il braccialetto elettronico per andare dall'ex
Diouf Inter, c’è un’indicazione tattica dall’amichevole col Padova: ecco in che ruolo lo vede Chivu!
Comune di Padova Dal 26 al 28 settembre la città si apre alla nuova edizione di Science4All, la festa delle scienze organizzata dall’Università degli Studi di Padova! Un’occasione per bambine, bambini, giovani e adulti di avvicinarsi alla scienza in modo sem - facebook.com Vai su Facebook
Padova, tenta di strappare braccialetto elettronico per andare dall'ex #padova #braccialettoelettronico #26agosto - X Vai su X
Padova dall'alto: visita guidata alla Specola il 19 ottobre 2025; Cambia piazza De Gasperi a Padova: chiude il Negozio leggero, aprono più locali etnici; Procedure comparative e borse di studio.
Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova - L'associazione Arka organizza la visita guidata all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgerà domenica 21 settembre alle ore 16. Si legge su padovaoggi.it
Padova, visita a sorpresa durante l'allenamento: arriva Joseph Oughourlian - Visita a sorpresa quest'oggi durante l’allenamento odierno del Padova: Joseph Oughourlian, accompagnato dal Presidente Francesco Peghin e dall’ad Alessandra Bianchi, ha ritagliato uno spazio nei suoi ... Lo riporta tuttomercatoweb.com