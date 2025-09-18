Deliveroo celebra i suoi otto anni a Padova con il premio “Miglior ristorante della Città 2025”. La classifica è stata stilata prendendo in esame le valutazioni lasciate dai clienti – da 1 a 5 stelle – ai ristoratori presenti in piattaforma da almeno un anno e che hanno superato una soglia consistente di ordini. Al primo posto Wok Time - Padova, che ha conquistato i clienti con le sue specialità cinesi takeaway; un'attività il cui nome si rifà alla padella a fondo arrotondato e bordi alti, molto diffusa nella cucina asiatica. Segue Antica Focacceria Fiorentina, simbolo della tradizione toscana trapiantata in Veneto, e luogo ideale per gustare una tipica schiacciata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Padova, 8 anni di Deliveroo: premiati i migliori ristoranti della città