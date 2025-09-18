Paderno Dugnano rapina a minorenni con coltello e spray urticante

Due giovani hanno minacciato e rapinato tre minorenni entrati in un capannone abbandonato a Paderno Dugnano, uno è stato arrestato, l’altro è riuscito a fuggire Nella decorsa serata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno fermato per rapina aggravata in concorso, di un cittadino egiziano, 24enne, senza fissa dimora, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

