Pace Lookman-Atalanta parla con Juric e torna in squadra
Lieto fine per il caso Lookman che con ogni probabilità sarà convocato per la partita dell’Atalanta contro il Torino e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Giornata di colloqui con il tecnico Juric e con il resto della squadra dopo la netta sconfitta contro il Psg in Champions. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Atalanta, la Curva Nord bacchetta Lookman con uno striscione ma apre a una pace armata
Atalanta, pace fatta con Lookman: è rientrato in gruppo coi compagni
