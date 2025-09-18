Pace Lookman-Atalanta parla con Juric e torna in squadra

Lieto fine per il caso Lookman che con ogni probabilità sarà convocato per la partita dell’Atalanta contro il Torino e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Giornata di colloqui con il tecnico Juric e con il resto della squadra dopo la netta sconfitta contro il Psg in Champions. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pace Lookman-Atalanta, parla con Juric e torna in squadra

In questa notizia si parla di: pace - lookman

Atalanta, la Curva Nord bacchetta Lookman con uno striscione ma apre a una pace armata

Atalanta, pace fatta con Lookman: è rientrato in gruppo coi compagni

Il Giornale – Altro che pace, tra Lookman e Atalanta è guerra totale. Lui non intende… - X Vai su X

Prima dentro, poi fuori. Lookman a Zingonia per qualche ora, poi l'uscita e la mancata convocazione L'attaccante dell'Atalanta non prenderà parte alla gara casalinga contro il Lecce Secondo voi come si risolverà il caso Lookman? - facebook.com Vai su Facebook

Pace Lookman-Atalanta, parla con Juric e torna in squadra; Il Giornale – Altro che pace, tra Lookman e Atalanta è guerra totale. Lui non intende…; Atalanta, Lookman inserito in lista Champions: si firma la pace? Ma occhio alle offerte da Arabia e Turchia.

Pace Lookman-Atalanta, parla con Juric e torna in squadra - Lieto fine per il caso Lookman che con ogni probabilità sarà convocato per la partita dell'Atalanta contro il Torino e oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Lo riporta ansa.it

Atalanta, Lookman si è allenato con i compagni - Importanti novità in casa Atalanta per quanto concerne la situazione di Ademola Lookman: escluso anche dai convocati nella sfida di ieri in Champions League contro il ... Scrive sport.tiscali.it