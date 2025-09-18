Ozzy osbourne racconta il suo viaggio emotivo nel documentario no escape from now

Jumptheshark.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo documentario intitolato No Escape from Now offre uno sguardo intimo sulla vita di Ozzy Osbourne, iconico frontman del heavy metal. La pellicola non si limita a ripercorrere le tappe della sua carriera, ma approfondisce anche le sue sfide personali, la lotta contro malattie e il rapporto con la musica in un momento di grande vulnerabilità. Attraverso testimonianze e immagini esclusive, il film rivela aspetti inediti di una delle figure più influenti del panorama musicale mondiale. l’evoluzione di ozzy osbourne tra successi e difficoltà. un percorso dalla strada alle luci del palcoscenico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

ozzy osbourne racconta il suo viaggio emotivo nel documentario no escape from now

© Jumptheshark.it - Ozzy osbourne racconta il suo viaggio emotivo nel documentario no escape from now

In questa notizia si parla di: ozzy - osbourne

Morto Ozzy Osbourne, il cantante aveva 76 anni: leggenda dell'heavy metal, fu il frontman dei Black Sabbath

Ozzy Osbourne e il morso del pipistrello sul palco: «Non sapevo fosse vero…»: l’episodio che gli cambiò la carriera – Il video

È morto Ozzy Osbourne, addio al mito dell’heavy metal e leader dei Black Sabbath: la beneficenza all’ultimo concerto e la malattia

Macché eutanasia, Jack Osbourne racconta l’ultima settimana con Ozzy; Chiacchierare con Ozzy Osbourne tra empietà e rock: il libro-raccolta che ne racconta la voce senza filtri; Ozzy Osbourne, pubblicata un'intervista perduta del 1987 in cui la star parlava di minacce di morte.

ozzy osbourne racconta suoOzzy Osbourne: annunciato il film documentario "No Escape From Now", dedicato ai suoi ultimi anni di vita. Guarda il trailer - Il film, non concepito come omaggio postumo al Principe Delle Tenebre, racconta la malattia e il desiderio di tornare sul palco davanti ai suoi fan ... Scrive virginradio.it

ozzy osbourne racconta suoOzzy Osbourne: Gene Simmons racconta la più grande lezione di vita imparata dal Principe delle Tenebre - Il bassista dei KISS: "È rimasto sempre sé stesso nonostante il successo. Riporta virginradio.it

Cerca Video su questo argomento: Ozzy Osbourne Racconta Suo