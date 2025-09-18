Ozzy osbourne racconta il suo viaggio emotivo nel documentario no escape from now
Un nuovo documentario intitolato No Escape from Now offre uno sguardo intimo sulla vita di Ozzy Osbourne, iconico frontman del heavy metal. La pellicola non si limita a ripercorrere le tappe della sua carriera, ma approfondisce anche le sue sfide personali, la lotta contro malattie e il rapporto con la musica in un momento di grande vulnerabilità. Attraverso testimonianze e immagini esclusive, il film rivela aspetti inediti di una delle figure più influenti del panorama musicale mondiale. l’evoluzione di ozzy osbourne tra successi e difficoltà. un percorso dalla strada alle luci del palcoscenico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
