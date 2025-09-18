Otto e Mezzo solita solfa da Lilli Gruber | pensiero unico a La7

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Otto e Mezzo ) Accusare la Meloni di aver esacerbato i toni nella contrapposizione politica è diventato sport nazionale e in tv sfruttare il filone paga. Lunedì nell’access prime time di La7 obiettivo della prima puntata della nuova edizione di Otto e mezzo era quello di prendere di mira le esternazioni eccessive del nostro Premier: in studio quattro noti “simpatizzanti” del melonismo, Marco Travaglio, Giovanni Floris, Beppe Severgnini e Lina Palmerini. Neanche una timida voce a cui fosse consentito di contraddire la tesi del talk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

