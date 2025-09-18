Ostia Ho l’autismo ma ho coronato il mio sogno | lavorare
Ostia, 18 settembre 2025 – Giancarlo ha 24 anni. Sorridente, con la battuta pronta e la frase di qualche film da tirare fuori al momento giusto. Ne conosce a centinaia. Allo storico bar " La Scogliera " di via delle Zattere di fronte al mare di Ostia, dove da luglio svolge un tirocinio lavorativo, è ormai una 'star'. Amato e benvoluto da tutti i clienti. "Giancarlo è un ragazzo con sindrome dello spettro autistico. È con noi da molti anni, ha fatto passi da gigante – spiega la dottoressa Federica Cristanziani, psicoterapeuta e supervisore adulti per la Fondazione Roma Litorale ETS, ente che si occupa di oltre 470 tra bambini e adulti con disabilità del neurosviluppo, malattie rare e altre fragilità nel X Municipio di Roma -.
