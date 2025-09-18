Ostia dalla Pisana oltre 27 milioni per la lotta all’erosione

Ostia, 18 settembre 2025 – La Regione Lazio ha annunciato uno stanziamento di oltre 27 milioni per realizzare una serie di interventi cruciali a protezione delle spiagge di Ostia. Questi interventi fanno parte del più ampio “ Piano per la difesa integrata della costa del Lazio”. La delibera è stata presentata alla stampa e verrà votata nel pomeriggio. Si tratta di un’iniziativa strategica che punta a p roteggere la bellezza naturale e la stabilità delle coste laziali, tutelando al contempo i beni storici e paesaggistici dalla crescente minaccia dell’erosione e dei cambiamenti climatici. Ostia è tra le località da anni esposta ai danni causati dall’erosione costiera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

