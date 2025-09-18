Ospedali ' smart' | Casa Sollievo si riconferma in prima posizione nel Meridione al settimo posto in Italia
Anche per il 2026, l’Irccs ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo si riconferma tra gli ospedali italiani censiti nell’annuale classifica “World’s Best Smart Hospitals 2026”, “i migliori ospedali ‘smart’ del mondo”.Secondo la rivista americana Newsweek – che ha redatto la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Gli ospedali più “smart” al mondo, l’Italia c’è con 18 strutture
Sanità, il Pineta Grande di Castel Volturno tra i migliori ospedali smart al mondo
