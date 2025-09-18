Un nuovo Rinascimento umano ed economico che parte dall’Italia. È questa l’ambizione di Oscar di Montigny, imprenditore e divulgatore che, dopo quasi 25 anni in posizioni di vertice in Mediolanum e come presidente di Flowe, oggi guida la Grateful Foundation ETS e il movimento dello Sferismo. Al centro del suo impegno c’è l ’Economia Sferica®, un paradigma che vuole superare tanto i modelli lineari quanto quelli circolari, ponendo la gratitudine, la rigenerazione e la centralità della persona come criteri fondanti di sviluppo. Il 18 settembre, al Museo Domiziano di Roma, la Grateful Foundation ha tenuto la sua prima Assemblea nazionale, aperta a cittadini, istituzioni, imprese, ricercatori e società civile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oscar di Montigny e la sfida dell’Economia Sferica