Oscar 2026 i candidati come miglior film internazionale di ogni Paese
È iniziata la corsa agli Oscar 2026 con le prime candidature per i migliori film internazionali. Già varie nazioni hanno infatti selezionato il lungometraggio con cui sperano di entrare in nomination per la 98esima edizione degli Academy Awards. Considerando anche i dati del 2025, quando a Los Angeles si presentarono ben 86 Paesi, Deadline ha ipotizzato che quest’anno il numero non dovrebbe essere molto differente, tanto da fermarsi fra 80 e 90 candidature. Sono ammessi tutti i progetti usciti nelle sale cinematografiche dello Stato di riferimento per almeno sette giorni nel periodo compreso fra il primo ottobre 2024 e il 30 settembre 2025 e con almeno il 51 per cento dei dialoghi non in inglese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: oscar - candidati
Film sotto i radar candidati all’oscar per il miglior film
Candidati da Oscar per una sinistra in crisi: con Kamala Harris fuori dai giochi, i dem Usa pensano a Pedro Pascal
Venezia 2023: i migliori candidati agli oscar da seguire
Tra i film candidati a rappresentare l’Italia all’Oscar per il Miglior film internazionale ci sono praticamente tutti i film usciti in Italia quest’anno Tranne La grazia di Sorrentino, ma non per volontà: la sua assenza è solo una questione burocratica - X Vai su X
Il prossimo 23 settembre il Comitato di Selezione si riunirà presso ANICA per scegliere quale film rappresenterà l'Italia nella corsa agli Oscar. Sono 24 i titoli candidati, tra questi 4 sono stati da noi sostenuti. Si tratta di: di Cristina - facebook.com Vai su Facebook
Tra i candidati a rappresentare l'Italia all'Oscar per il Miglior film internazionale ci sono praticamente tutti i film italiani usciti quest'anno; Oscar 2026, Israele presenta il suo film candidato: è The Sea, con attori palestinesi; Quali sono i film italiani in corsa per l'Oscar.
Cinema italiano agli Oscar 2026: ecco i 24 film candidati alla selezione - Oscar 2026, l’Italia sceglie il suo candidato: sono 24 i film in gara, tra maestri del cinema e nuove voci. Scrive tag24.it
Oscar 2026, ecco i 24 film in corsa per rappresentare l’Italia - Sono 24 i film italiani candidati a rappresentare il Paese agli Oscar 2026: da Özpetek a Salvatores, fino alle nuove promesse del cinema. Come scrive bestmovie.it