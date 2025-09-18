Ortona il Pd interroga il sindaco Di Nardo sulla situazione delle scuole | Chiarezza sui tempi di riapertura
Il Partito Democratico di Ortona, attraverso la consigliera comunale Maria Zannini, ha presentato un’interrogazione al sindaco Angelo Di Nardo durante l’ultimo consiglio comunale del 15 settembre. Al centro della richiesta, lo stato delle scuole cittadine e in particolare quello della scuola. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: ortona - interroga
Ortona, il Pd interroga il sindaco Di Nardo sulla situazione delle scuole: Chiarezza sui tempi di riapertura.
