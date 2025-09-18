Orso e Pulcina la fiaba che porta i diritti dei malati in Parlamento
La forza di una fiaba illustrata si intreccia con l’impegno per i diritti dei pazienti oncologici: nelle pagine de “Le avventure di Orso e Pulcina” la memoria individuale diventa spinta collettiva, pronta a risuonare a Palazzo Montecitorio durante un appuntamento dedicato a cura, dignità e lavoro di chi affronta un tumore del sangue. Un libro . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: orso - pulcina
‘Le avventure di Orso e Pulcina’, un libro per i diritti dei malati oncologici
