Orso e Pulcina la fiaba che porta i diritti dei malati in Parlamento

La forza di una fiaba illustrata si intreccia con l'impegno per i diritti dei pazienti oncologici: nelle pagine de "Le avventure di Orso e Pulcina" la memoria individuale diventa spinta collettiva, pronta a risuonare a Palazzo Montecitorio durante un appuntamento dedicato a cura, dignità e lavoro di chi affronta un tumore del sangue. Un libro

