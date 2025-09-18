. Ecco quale. Il portiere dell’ Inter, Yann Sommer, è stato al centro delle critiche per due errori nei gol subiti contro la Juventus nel derby d’Italia. L’ex portiere Fernando Orsi ha commentato la prestazione di Sommer a TuttoMercatoWeb.com, riconoscendo che gli errori sono evidenti, ma senza voler offendere il portiere svizzero. Orsi ha sottolineato che, data l’esperienza di Sommer, non ci si aspetterebbe tali sbagli da un giocatore del suo calibro, poiché gli errori dei portieri sono sempre più evidenti rispetto ad altri ruoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Orsi su Sommer: «Da uno come lui non mi aspetto gli errori commessi contro la Juve, con Josep Martinez c’è un rischio»