Orrore in Italia avvocata massacrata dal compagno | morsa la mandibola a pezzi

C’è una verità che spesso resta nascosta dietro le porte delle case più eleganti e sotto la superficie delle vite all’apparenza perfette. Milano, città di luci e successi, può diventare teatro di ombre profonde, dove il dolore si insinua silenzioso anche tra chi si batte ogni giorno per la giustizia. Questa non è una storia come le altre, ma il racconto crudo e umano di una donna forte, avvocata penalista, che si è trovata a vivere proprio quello che combatte tra le aule dei tribunali: la violenza di chi dice di amare. Da mesi, la protagonista di questa vicenda subiva gesti sempre più gravi dal compagno, un imprenditore di successo, che la legge ora vede ai domiciliari in uno dei quartieri più esclusivi della città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

«Ti taglio la testa e la mando a tua madre»: avvocata massacrata dal compagno. Minacce, fratture e anni di violenze nascoste in una gabbia dorata - Sono le parole con cui un imprenditore 52enne, originario dell’Iran, minacciava la compagna, un’avvocata penalista ... Lo riporta leggo.it

Tutto su: avvocata penalista - La vittima è un'avvocata milanese che si occupa proprio di violenza sulle donne ma che aveva sempre ritirato le denunce. Riporta affaritaliani.it