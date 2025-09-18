Oro e farina | scopri il campionato mondiale di porridge con The Golden Spurtle

il fascino nascosto del campionato mondiale di porridge attraverso il documentario “the golden spurtle”. Il mondo del cinema e della cultura si arricchisce di un’opera che svela un angolo inaspettato e affascinante di tradizioni popolari: il campionato mondiale di porridge. Attraverso il documentario “The Golden Spurtle”, si approfondiscono le storie, le passioni e le atmosfere di questa competizione scozzese, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla comunità di Carrbridge. La narrazione, guidata dalla sensibilità artistica del regista Constantine Costi, si distingue per la capacità di valorizzare aspetti umani e culturali spesso trascurati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Oro e farina: scopri il campionato mondiale di porridge con The Golden Spurtle

