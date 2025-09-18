Orio al Serio la sindaca di Bergamo | In aeroporto oltre 17 milioni di passeggeri all’anno serve più sicurezza
Bergamo, 18 settembre 2025 – Più sicurezza in aeroporto a Orio al Serio. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, condivide la posizione del consigliere regionale Michele Schiavi e dell'onorevole Andrea Tremaglia e l'interrogazione presentata in Consiglio regionale, avendo in molte occasioni evidenziato il sottodimensionamento delle forze di polizia, sia con una richiesta firmata congiuntamente al presidente della società Sacbo Giovanni Sanga indirizzata al ministero dell'Interno, sia negli incontri in Prefettura al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sia in sede di consiglio comunale del 14 luglio scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Orio al Serio, la sindaca di Bergamo: "In aeroporto oltre 17 milioni di passeggeri all'anno, serve più sicurezza"
