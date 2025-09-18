O’Riley Juve retroscena dalla Francia | sembrava destinato a rimanere al Brighton ma… Cosa è successo davvero nelle ultime ore di calciomercato

O’Riley Juve, poteva rimanere al Brighton ma. Cosa è accaduto davvero nelle ultime ore di calciomercato prima del passaggio al Marsiglia. Un obiettivo del calciomercato Juve, un esordio da sogno al Bernabéu con una nuova maglia. La storia di Matt O’Riley è uno degli intrecci più clamorosi dell’ultimo giorno di mercato. Il centrocampista danese, a lungo seguito dai bianconeri, è approdato in extremis al Marsiglia, un trasferimento nato da una rottura improvvisa con il suo allenatore. Il retroscena: la rottura con il Brighton. Come svelato dal quotidiano francese Le Provence, a innescare il trasferimento è stato un acceso confronto tra O’Riley e il tecnico del Brighton, Fabian Hürzeler. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - O’Riley Juve, retroscena dalla Francia: sembrava destinato a rimanere al Brighton ma… Cosa è successo davvero nelle ultime ore di calciomercato

In questa notizia si parla di: riley - juve

