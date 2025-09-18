Ore 14 Sera Milo Infante torna con i casi Poggi e Resinovich

Milo Infante, rimasto orfano questa settimana del suo consueto appuntamento pomeridiano per fare spazio allo sport, torna in prima serata su Rai 2 con Ore 14 Sera. Al centro del serale, come sempre, la cronaca nera. Anticipazioni e ospiti del 18 settembre 2025. La seconda puntata stagionale si apre con l’omicidio di Chiara Poggi. Sul caso Garlasco, Ore 14 Sera analizzerà le novità emerse nei giorni scorsi, tra cui l’arresto in Svizzera di Flavius Savu (condannato per estorsione ai danni del santuario della Bozzola), che potrebbe collaborare con la Procura di Pavia. A seguire, il caso di Liliana Resinovich, dove sul banco degli indagati c’è Sebastiano Visentin. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ore 14 Sera, Milo Infante torna con i casi Poggi e Resinovich

In questa notizia si parla di: sera - milo

Ore 14 Sera con Milo Infante in prima serata su Rai2: le anticipazioni di giovedì 26 giugno 2025

Ore 14 Sera con Milo Infante in prima serata su Rai2: le anticipazioni di giovedì 26 giugno 2025

RAI2: MILO INFANTE RADDOPPIA E RITORNA ANCHE CON ORE 14 SERA

Mina, Pippo Baudo, Sandra Milo e Giorgio Albertazzi: Gioco Musicale (da "Sabato Sera" 10 giugno 1967) - facebook.com Vai su Facebook

Omicidio Rimini. A Ore14 sera parla Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, in carcere per la morte di Pierina: "è innocente, c’è un complotto contro di lui”. Il commento di Milo Infante. http://bit.ly/Guarda-Ore14_Tw - X Vai su X

Ore 14 Sera, dopo le critiche si torna a Garlasco: nella villetta c'era un solo killer. Le ultime news; Ore 14 Sera stasera 18 settembre in tv: i nuovi sviluppi sul delitto di Garlasco, Silvana Damato, Liliana Resinovich. Le anticipazioni; Milo Infante e i commenti sui social: Che noia questa tv che parla sempre degli stessi argomenti.

Milo Infante fermato dalla Rai, lungo stop per Ore 14: perché non va più in onda - A partire da oggi lunedì 15 settembre 2025 il rotocalco del daytime andrà in pausa per fare spazio allo sport: quando torna in onda, confermata la prima serata ... Riporta libero.it

Perché "Ore 14" di Milo Infante non va in onda e quando tornerà? - "Ore 14", il celebre talk show pomeridiano di Rai 2 condotto da Milo Infante, ha subito uno stop nella sua messa in onda a partire dal 15 settembre 2025 a causa della programmazione speciale dedicata ... Scrive tag24.it