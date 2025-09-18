Ore 14 Sera Milo Infante torna con i casi Poggi e Resinovich

Milo Infante, rimasto orfano questa settimana del suo consueto appuntamento pomeridiano per fare spazio allo sport, torna in prima serata su Rai 2 con Ore 14 Sera. Al centro del serale, come sempre, la cronaca nera. Anticipazioni e ospiti del 18 settembre 2025. La seconda puntata stagionale si apre con l’omicidio di Chiara Poggi. Sul caso Garlasco, Ore 14 Sera analizzerà le novità emerse nei giorni scorsi, tra cui l’arresto in Svizzera di Flavius Savu (condannato per estorsione ai danni del santuario della Bozzola), che potrebbe collaborare con la Procura di Pavia. A seguire, il caso di Liliana Resinovich, dove sul banco degli indagati c’è Sebastiano Visentin. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ore 14 Sera, Milo Infante torna con i casi Poggi e Resinovich

