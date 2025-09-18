Orchestra di violoncelli L' ArkAttak in concerto alla Camu

Arezzo, 18 settembre 2025 – Prosegue la stagione concertistica dell'Associazione Le 7 Note, RiCreando Oltre il Suono, in collaborazione con Fondazione Guido d'Arezzo. Sabato 20 settembre, alle ore 17.30, presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande si esibirà l'ArkAttak Cello Orchestra. I violoncellisti del Conservatorio Mascagni di Livorno danno vita ad un'accattivante orchestra formata solo da violoncelli, per esplorare a tutto tondo le potenzialità di questo strumento. Un'occasione importante di professionalizzazione e avviamento all'attività concertistica per questi giovani talenti, guidati da Luca Provenzani (loro docente in Conservatorio, primo violoncello collaboratore del Teatro del Maggio e Teatro dell'Opera di Roma). 🔗 Leggi su Lanazione.it

