Ora parlo io Sfuriata di Iacchetti in tv Mizrahi rompe il silenzio

Il dopo-puntata di “È sempre Cartabianca” ha fatto parlare quanto, se non più, della diretta stessa. Un confronto acceso sul conflitto in Medio Oriente è degenerato in una rissa verbale che ha visto protagonisti Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. L’attore e conduttore, al culmine della discussione, ha insultato pesantemente il suo interlocutore dandogli dello “str o pezzo di m a” e arrivando persino a minacciarlo di prenderlo “a pugni”. Un fuori programma che non è passato inosservato: il video ha fatto immediatamente il giro del web, scatenando reazioni contrastanti e dividendo commentatori e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it