Ora Nordio può brindare | Festeggio questa bellissima giornata con uno spritz Sinistra permettendo…

Una risata vi seppellirà. Si congeda dai giornalisti con una battuta ironica il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Soddisfattissimo dop o l’approvazione in terza lettura alla Camera della riforma della giustizia. “Per la cronaca di chi ritiene che sia dedito all’alcolismo, vado a festeggiare questa bellissima giornata con uno spritz”, afferma prima di dirigersi alla buvette di Montecitorio. La beffa di Nordio a chi gli dà dell’alcolista. Già, una battuta agrodolce che si fa beffa dei tanti detrattori anche autorevoli opinionisti che in tv e sui quotidiani hanno favoleggiato e ironizzato sul suo gusto per il bere su cui lo stesso ministro ha più volte ironizzato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

