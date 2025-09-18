Ora devo dirvelo. Enzo Iacchetti rompe il silenzio dopo la lite furiosa a È sempre Cartabianca.

Martedì sera, nello studio di È Sempre Cartabianca, si è consumato uno scontro acceso che ha subito acceso il dibattito anche fuori dagli schermi televisivi. Enzo Iacchetti, storico volto di Striscia la Notizia, ospite di Bianca Berlinguer, ha affrontato il tema delicatissimo del conflitto israelo-palestinese trovandosi davanti Eyal Mizrahi, rappresentante del gruppo “Over the Rainbow – the Zionist Movement” e presidente dell’Associazione Amici di Israele. La discussione si è rapidamente trasformata in una lite furibonda, con accuse pesantissime: Mizrahi ha definito Iacchetti un fascista, scatenando la reazione del conduttore, che ha perso la calma arrivando perfino a minacciare il suo interlocutore in diretta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it