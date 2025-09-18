Opere dell' arte normanna abbandonate tra i rifiuti | appello alla Soprintendenza
Un gruppo di studiosi e cittadini ha lanciato un appello alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, al Comune di Aversa e alla Diocesi di Aversa, denunciando lo stato di abbandono e degrado in cui versano alcuni dei più importanti capolavori. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: opere - arte
Episodi di tv odiati che sono vere opere d’arte
Quanta System, 40 anni di ricerca e sviluppo: “Persone e opere d’arte vengono curate col laser in 150 Paesi del mondo”
19^ edizione della mostra “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola”: 30 opere tra pittura, scultura e fotografia
Vere opere d'arte nella terra dei murales! SANT'ANGELO LE FRATTE Pz Basilicata Italia.Luciana Sgaramella - facebook.com Vai su Facebook
Opere dell'arte normanna abbandonate tra i rifiuti: appello alla Soprintendenza; Opere d'arte su vecchi portoni e garage: il centro storico di Mileto si trasforma in un museo a cielo aperto · ilvibonese.it; Mileto, grande attesa per la seconda edizione di “Portiamo arte festival” · ilvibonese.it.
Le opere d'arte false esposte in una mostra al museo dell'Ara Pacis - Erano esposte in una mostra al Museo dell'Ara Pacis, ma erano contraffatte. Come scrive romatoday.it
A Roma è stato scoperto un laboratorio di opere d’arte false - A Roma è stato scoperto un laboratorio in cui venivano falsificate opere d’arte: sono stati sequestrati 71 quadri fatti per sembrare opere di Pablo Picasso, Rembrandt, Giacomo Balla, Francis Picabia, ... Da ilpost.it