Operazione riuscita per Tutino | dimesso da Villa Stuart

Tempo di lettura: < 1 minuto Gennaro Tutino è stato sottoposto a un nuovo intervento in artroscopia alla caviglia sinistra presso Villa Stuart. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore è stato dimesso nelle scorse ore. Seguirà ora un percorso riabilitativo specifico, definito dalla struttura romana e supervisionato dallo staff medico biancoverde. La situazione è stata chiarita anche dal procuratore Mario Giuffredi, che ha ricostruito l’intero percorso clinico del suo assistito. Già nei mesi scorsi, quando militava nella Sampdoria, Tutino era stato sottoposto a un’operazione di pulizia alla caviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

