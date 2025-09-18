Operazione riuscita per Tutino | dimesso da Villa Stuart
Tempo di lettura: < 1 minuto Gennaro Tutino è stato sottoposto a un nuovo intervento in artroscopia alla caviglia sinistra presso Villa Stuart. L’operazione è perfettamente riuscita e il giocatore è stato dimesso nelle scorse ore. Seguirà ora un percorso riabilitativo specifico, definito dalla struttura romana e supervisionato dallo staff medico biancoverde. La situazione è stata chiarita anche dal procuratore Mario Giuffredi, che ha ricostruito l’intero percorso clinico del suo assistito. Già nei mesi scorsi, quando militava nella Sampdoria, Tutino era stato sottoposto a un’operazione di pulizia alla caviglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: riuscita - tutino
L’U.S. Avellino 1912 rende noto che, nella giornata di ieri, il calciatore Luca D’Andrea si è sottoposto ad intervento chirurgico di sutura del menisco esterno. L’operazione è perfettamente riuscita con il calciatore che in data odi - facebook.com Vai su Facebook
U.S. Avellino, intervento chirurgico per Tutino; Avellino, il riposo dei guerrieri: relax poi testa alla Carrarese, il punto sugli assenti.
U.S. Avellino: operazione chirurgica riuscita per Tutino - Avellino 1912 rende noto che il calciatore Gennaro Tutino si è sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia alla caviglia sinistra. Come scrive irpinianews.it
Avellino: intervento alla caviglia sinistra per Tutino, i dettagli - Intervento perfettamente riuscito per l'attaccante dell' Avellino, dimesso dalla Clinica Villa Stuart nelle scorse ore. Si legge su msn.com