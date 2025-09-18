Operatori della distribuzione delle merci dei servizi postali e delivery dell’ultimo miglio | nuovo contratto collettivo Ieri la sottoscrizione

Di seguito il comunicato: È stato sottoscritto ieri a Roma, presso il Parlamentino di Confimprenditori, il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operatori della Distribuzione delle Merci, dei Servizi Postali Privati e del Delivery dell’Ultimo Miglio. L’accordo è stato firmato da Confimprenditori, Assopostale, Ciu-Unionquadri, Filcom Fismic Confsal. Si tratta di un contratto innovativo, che distingue nettamente il comparto dei servizi postali privati da quello della logistica e dei trasporti, valorizzandone le specificità operative e organizzative, con l’obiettivo di garantire affidabilità, qualità e continuità del servizio, al tempo stesso tutelando i diritti dei lavoratori e la competitività delle imprese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

