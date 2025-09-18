Operatore scolastico ATA | niente incarichi fino al 2026 27

Chi è stato inserito nel 2024 nelle graduatorie di terza fascia ATA come operatore scolastico dovrà attendere. Per l’anno scolastico 202526 non sono previste convocazioni, poiché il profilo non rientra negli organici. Il nuovo ruolo entrerà in vigore dal 202627, con l’avvio della mobilità verticale riservata a chi già lavora come collaboratore scolastico. Inserimento della . Operatore scolastico ATA: niente incarichi fino al 202627 .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: operatore - scolastico

Operatore Scolastico: tutto fermo in attesa del decreto

Supplenze ATA 2025/26: non ci saranno convocazioni per operatore scolastico. Mobilità verticale entro quest’anno

Buongiorno, colleghi. Come vi state regolando in merito alla convalida del punteggio per chi è inserito in terza fascia ATA nel profilo di operatore scolastico per chi ha il solo diploma di maturità (+ Ciad) come titolo di accesso, cosi come il sistema permetteva di - facebook.com Vai su Facebook

Operatore scolastico ATA: niente incarichi fino al 2026/27; Personale ATA: quando usciranno le assegnazioni? Possibile lavorare da allegato G? Servizio nazionale dà riserva? Come funzionano le convocazioni? Le risposte ai vostri quesiti; Supplenze Ata dalla terza fascia, ecco da chi, quando e come arrivano le chiamate.

Supplenze ATA 2025/26: nessuna convocazione per gli operatori scolastici - Chi è stato inserito nel 2024 nelle graduatorie di terza fascia ATA come operatore scolastico dovrà attendere. Riporta orizzontescuola.it

Supplenze Ata dalla terza fascia, ecco da chi, quando e come arrivano le chiamate - I dirigenti scolastici sono già all’opera per individuare il personale da nominare per i posti disponibili e rimasti vaca ... Come scrive tecnicadellascuola.it