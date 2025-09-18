Operaio cade dal ponteggio a Chieri e si rompe entrambi i polsi | Nessuno ha chiamato i soccorsi

Un operaio, a Chieri, è caduto da un ponteggio alto più di tre metri e si è rotto entrambi i polsi. Era il 19 marzo 2022 e, in via Buschetti, erano in corso i lavori per allestire un nuovo supermercato Mercatò, inaugurato a dicembre dello stesso anno. Ora, al tribunale di Torino, è in corso un. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

