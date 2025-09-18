Operai aggrediti il marito della titolare | Se chiudiamo è colpa dei lavoratori in sciopero

Prato, 18 settembre 2025 – Armando Sula, il marito della titolare della stireria L'Alba, sceglie di parlare e uscire allo scoperto. Lo fa dopo che l'azienda è finita nel mirino della Procura di Prato e dei media di tutta Italia. D'altra parte, un pestaggio come quello dell'altro giorno – operai in sciopero picchiati in maniera violenta e sconsiderata, senza nessun riguardo verso i diritti dei lavoratori – è qualcosa di scioccante e anche di molto pericoloso. Ma lui su questo sorvola e sembra minimizzare. Non fa autocritica e si concentra invece sul danno economico provocato dallo sciopero, sui clienti persi, sulla fatica quotidiana di chi prova a tenere aperta una ditta in un settore caratterizzato da prezzi drogati.

Quello che è accaduto a Montemurlo è grave e inaccettabile. Operai in sciopero, che esercitavano un loro diritto, sono stati aggrediti davanti ai cancelli dell'azienda: un episodio che non appartiene a una terra come la Toscana. Il diritto di sciopero è sancito da

