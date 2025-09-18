Opera Casa Famiglia il bilancio 2024 si chiude in attivo
Bilancio in attivo, ancora più fiducia verso il futuro. Dopo anni difficili segnati dalla pandemia e dalle sue conseguenze, il 2024 segna una svolta positiva per Opera Casa Famiglia. La comunità educativa, fondata nel 1964 dal vescovo Girolamo Bortignon e attiva da 61 anni a Padova nel quartiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
