Open Day Carta d’Identità Elettronica a Roma | 20 e 21 settembre

Sabato 20 settembre sarà possibile fare richiesta del documento presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III, VI, VII, IX, XI e XIII, presso gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e presso la sede di via Petroselli 52. Domenica 21 settembre saranno aperti gli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e la sede di via Petroselli 52. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 19 settembre fino ad esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno Prenotazione obbligatoria. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: open - carta

Open Day Carta d’Identità Elettronica: 28 e 29 giugno

Carta d’identità elettronica a Roma 2025, open day 28 e 29 giugno: orari, dove e come prenotarsi

Open Day Carta d’Identità Elettronica: solo sabato 5 Luglio

Carta d’identità elettronica: a Roma open day il 20 e 21 settembre https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/17/news/open_day_carta_identita_elettronica_roma_20_e_21_settembre-424853064/?rss&ref=twhl… - X Vai su X

Carta d'identità elettronica: nuovo Open Day CIE (Carta d'Identità Elettronica) - Sabato 20 settembre 2025 Sabato 20 settembre 2025, nuovo Open Day CIE (Carta d'Identità Elettronica) con l'apertura straordinaria degli sportelli dell'Ufficio Anagrafico del Munici - facebook.com Vai su Facebook

Via alla carta d’identità elettronica Servizi pubblici meno burocrazia; Carta d’identità e SPID | cosa cambia dal 2025 e perché sono in tendenza su Google.

Roma Capitale, open day carta d’identità elettronica, vedi quando - Prevista l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici dei Municipi III, VI, VII, IX, XI e XIII, degli ex Punti Informativi ... Scrive online-news.it

Carta d’identità a Roma: open day sabato 20 e domenica 21 settembre - Nel weekend consueto appuntamento nella Capitale per il rilascio del nuovo documento. Lo riporta romatoday.it