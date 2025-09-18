One-punch man stagione 3 | data di uscita ufficiale
annuncio della data di uscita di one-punch man stagione 3. La serie anime One-Punch Man ha recentemente confermato la data di lancio della sua terza stagione, suscitando grande interesse tra i fan in attesa. Questo nuovo capitolo segna il decimo anniversario dalla prima trasmissione dell’anime e verrà prodotto da J.C. Staff, dopo la stagione 2 che aveva diviso l’opinione pubblica per le sue scelte stilistiche. quando sarà disponibile la terza stagione di one-punch man?. data di uscita ufficiale. One-Punch Man Stagione 3 è prevista per il domenica 12 ottobre 2025. La serie farà parte del palinsesto autunnale di Hulu per l’annata 2025, offrendo agli spettatori un’anticipazione sulla qualità e sull’approccio narrativo del nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
