One Piece Week a Milano | una settimana tra novità talk e omaggi unici Dove e quando

Milano, 18 settembre 2025 – Pronti a issare le vele, levare l’ancora e partire? A Milano sta per iniziare la One Piece Week, ovvero una settimana dedicata a uno dei manga più famosi della storia. Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, è un universo narrativo pressoché sconfinato e traboccante di personaggi indimenticabili: un’incredibile epopea piratesca che, nonostante sia iniziata da oltre 25 anni, non smette di far parlare di sé e accendere l’entusiasmo di milioni di lettori. Per celebrarlo come merita, dal 23 al 30 settembre, la casa editrice Star Comics ha programmato una serie di iniziative uniche, tra promozioni esclusive, novità editoriali che promettono di far sognare ogni lettore della saga, e un doppio appuntamento per chiacchierare insieme dell’opera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

