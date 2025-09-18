ONE PIECE – Stagione 2 | l’anteprima ne nuovo trailer i pirati di Cappello di Paglia sono tornati!
La ciurma più amata del mondo dell’anime e del manga è pronta a solcare di nuovo i mari. Netflix Italia ha svelato l’anteprima della seconda stagione di ONE PIECE, riportando sullo schermo i Pirati di Cappello di Paglia guidati dall’instancabile Monkey D. Luffy. Dopo il successo della prima stagione live action, l’adattamento del capolavoro di Eiichir? Oda torna con nuove avventure, nuove sfide e una rotta ancora più ambiziosa: la Rotta Maggiore. Nella nuova stagione ritroveremo Luffy, Zoro, Nami, Usop e Sanji, pronti a salpare verso acque pericolose e a confrontarsi con nemici sempre più potenti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
