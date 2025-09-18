Omicidio Vassallo il Pd risponde alla famiglia | Ci costituiremo parte civile

“Il Partito Democratico presenterà istanza di costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo”. Lo annuncia l’ufficio stampa del Partito Democratico dopo l'appello e le critiche giunte dalla Fondazione Vassallo e da alcuni rappresentanti della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

