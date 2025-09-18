Avrebbe ripulito la stanza in cui la giovane Ilaria Sula, 22 anni, è stata uccisa, cancellando con stracci e detergenti le tracce di sangue lasciate dal figlio. È quanto emerge dall’inchiesta sul delitto avvenuto lo scorso 26 marzo a Roma, per il quale è sotto processo Mark Samson, 23 anni. Secondo la ricostruzione della Procura, la madre del ragazzo, Nors Manlapaz, avrebbe contribuito con lucidità e freddezza a eliminare le prove, senza mai denunciare quanto accaduto. Per questo motivo, nonostante fosse incensurata, il pubblico ministero Maria Perna ha negato le attenuanti generiche, chiedendo due anni di reclusione in seguito alla proposta di patteggiamento, già ridotta di un terzo grazie al rito speciale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio Sula, la madre di Mark Samson accusata: “Ha ripulito litri di sangue”