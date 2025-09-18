Omicidio Sula la madre di Mark Samson accusata | Ha ripulito litri di sangue
Avrebbe ripulito la stanza in cui la giovane Ilaria Sula, 22 anni, è stata uccisa, cancellando con stracci e detergenti le tracce di sangue lasciate dal figlio. È quanto emerge dall’inchiesta sul delitto avvenuto lo scorso 26 marzo a Roma, per il quale è sotto processo Mark Samson, 23 anni. Secondo la ricostruzione della Procura, la madre del ragazzo, Nors Manlapaz, avrebbe contribuito con lucidità e freddezza a eliminare le prove, senza mai denunciare quanto accaduto. Per questo motivo, nonostante fosse incensurata, il pubblico ministero Maria Perna ha negato le attenuanti generiche, chiedendo due anni di reclusione in seguito alla proposta di patteggiamento, già ridotta di un terzo grazie al rito speciale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: omicidio - sula
Omicidio Ilaria Sula, gli inquietanti messaggi di Samson agli amici: tutto premeditato
Omicidio Ilaria Sula, il messaggio di Mark Samson che annunciava il femminicidio: "Torna con me o la uccido"
Omicidio Sula, per l'assassino l’aggravante della premeditazione. Sui social: “O torna con me o la uccido”
Inchiesta sulla morte di Matilda, il conducente della betoniera indagato per omicidio stradale. In val Rendena, sul luogo del drammatico investimento tanti fiori colorati per ricordare il sorriso dolce della quindicenne travolta mentre aspettava l'autobus. Oggi, me - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini dell’omicidio di Iryna Zarutska, ragazza ucraina 23enne fuggita dalla guerra e brutalmente uccisa a coltellate da un pregiudicato a Charlotte, negli Stati Uniti, sono agghiaccianti. E giustamente stanno facendo il giro del mondo, dopo che per qualc - X Vai su X
Omicidio Ilaria Sula, la Procura sulla madre di Samson: Aiutò il figlio a ripulire litri di sangue; Mark Samson, la madre lo aiutò a ripulire il sangue di Ilaria Sula dopo l'omicidio: la donna filippina rischia 2 anni; Femminicidio Ilaria Sula, giudizio immediato per la madre di Samson.
Mark Samson, la madre lo aiutò a ripulire il sangue di Ilaria Sula dopo l'omicidio: la donna filippina rischia 2 anni - Ha aiutato il figlio a pulire i litri di sangue fuoriusciti a fiotti dal collo di Ilaria Sula, dopo che lui la mattina del 26 marzo scorso l'aveva sgozzata con il coltello del pane. ilmessaggero.it scrive
Richiesta di patteggiamento a due anni per la madre di Mark Samson - È questa la scelta di Manlapaz, madre di Mark Samson, il 23enne accusato di avere ucciso la ex ... rainews.it scrive