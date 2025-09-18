Omicidio Nada Cella un soccorritore racconta in aula | Lei perdeva molto sangue Soracco era pulito

È ricominciato il processo per l'omicidio di Nada Cella, la 25enne morta nel maggio 1996 a Chiavari. In aula i testimoni della difesa di Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso la ragazza per gelosia, e del commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della 25enne e a processo per favoreggiamento. Uno dei soccorritori ha raccontato: "Lei perdeva tantissimo sangue. Soracco era pulito, disse di non averla toccata.". 🔗 Leggi su Fanpage.it