Omicidio Nada Cella un soccorritore racconta in aula | Lei perdeva molto sangue Soracco era pulito
È ricominciato il processo per l'omicidio di Nada Cella, la 25enne morta nel maggio 1996 a Chiavari. In aula i testimoni della difesa di Annalucia Cecere, accusata di aver ucciso la ragazza per gelosia, e del commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della 25enne e a processo per favoreggiamento. Uno dei soccorritori ha raccontato: "Lei perdeva tantissimo sangue. Soracco era pulito, disse di non averla toccata.". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: omicidio - nada
Omicidio Nada Cella, Marco Soracco si difende in aula: “Io trattato come un mafioso e insultato dalla polizia”
Omicidio Nada Cella, in una foto ingrandita mostrata in aula le tracce lasciate dall’arma del delitto
Omicidio Cella: barelliere 'all'ingresso nessuna macchia sangue' - X Vai su X
Il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare dell’omicidio di Charlie Kirk, per cui dice di aver pianto, e spiega l’iniziativa che intende portare avanti nelle scuole e nelle università per contrastare la violenza politica ? - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio Nada Cella, un soccorritore racconta in aula: Lei perdeva molto sangue, Soracco era pulito; Omicidio Cella, il soccorritore in aula: “Nell’ingresso di casa nessuna traccia di sangue”; Omicidio di Nada Cella, il fratello dell'imputata Cecere: Mia sorella può averla uccisa.
Omicidio Nada Cella, un soccorritore racconta in aula: “Lei perdeva molto sangue, Soracco era pulito” - È ricominciato oggi, giovedì 18 settembre, il processo per l' omicidio di Nada Cella , la segretaria 25enne trovata morta nel maggio 1996 nello studio del commercialista Marco Soracco a Chiavari. Si legge su fanpage.it
Omicidio Cella, il soccorritore in aula: “Nell’ingresso di casa nessuna traccia di sangue” - Lo stesso soccorritore ha raccontato di aver trovato invece “sangue ovunque” quando fu spostato il tavolo per soccorrere la ragazza ... Lo riporta ilsecoloxix.it