Omicidio Liliana Resinovich Sebastiano Visintin regalò un cellulare a una youtuber | verifiche in corso

Nelle indagini sull'omicidio di Liliana Resinovich si inserisce il giallo di un telefonino che Sebastiano Visintin avrebbe regalato a una youtuber. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Omicidio Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin regalò un cellulare a una youtuber: verifiche in corso

Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin: «Claudio Sterpin? Se ha qualcosa da dire lo faccia. Io e i miei avvocati tireremo fuori gli assi al momento giusto» - Durante la puntata di oggi, giovedì 18 settembre, di «Dentro la notizia» su Canale 5, Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana Resinovich, ... Riporta leggo.it

Liliana Resinovich, cosa c'era nel cellulare regalato da Visintin a un'amica? Disposti accertamenti - Il cellulare in questione, un Samsung, fu regalato da Visintin a un'amica, la youtuber Paola Calabrese - Secondo tag24.it