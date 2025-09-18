Omicidio Kirk Trump attacca Antifa | Organizzazione terroristica

Washington, 18 settembre 2025 – Dopo l’ omicidio di Charlie Kirk, Trump alza il tiro e attacca Antifa, classificando il movimento di estrema sinistra come “un’importante organizzazione terroristica ”. E, con un post sul social Truth, annuncia: “Coloro che finanziano Antifa siano indagati a fondo”. La Casa Bianca sta valutando misure da adottare contro organizzazioni di sinistra accusate dal presidente Donald Trump e dai suoi alleati di alimentare la violenza politica. È quanto riporta l'emittente americana Nbc, citando tre fonti al corrente delle discussioni sulla risposta federale all'omicidio dell'attivista conservatore Charlie Kirk, avvenuto lo scorso 10 settembre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Kirk, Trump attacca Antifa: “Organizzazione terroristica”

