Omicidio Kirk che cosa ha detto Jimmy Kimmel per scatenare l’ira dei Maga

Nel suo monologo di lunedì 15 settembre, Kimmel aveva suggerito che il presunto assassino di Kirk, Tyler Robinson, potesse essere un sostenitore repubblicano vicino al presidente: «La Maga Gang sta cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha assassinato Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per trarne vantaggio politico».

