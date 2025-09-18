Omicidio Kirk alzato il livello di scorta a Meloni Tajani e Salvini Il leader di Fi | Brutto clima abbassare i toni

Ilfattoquotidiano.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero degli Interni ha innalzato il livello di protezione riservato alla premier Giorgia Meloni e ai suoi vice, i ministri degli Esteri Antonio Tajani e delle Infrastrutture Matteo Salvini. La decisione – anticipata dal quotidiano Il Messaggero – segue una circolare emanata venerdì scorso dal Viminale, che disponeva “un riesame e eventuale rafforzamento delle misure di profili di rischio” dopo l’assassinio dell’influencer trumpiano Charlie Kirk negli Usa. La notizia è stata confermata dallo stesso Tajani, rilanciando la narrazione – cavalcata da Meloni dopo l’omicidio Kirk – su un presunto “ clima d’odio ” creato dall’opposizione: “Io ho sempre detto che bisogna usare un linguaggio diverso per evitare di accendere gli animi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

omicidio kirk alzato il livello di scorta a meloni tajani e salvini il leader di fi brutto clima abbassare i toni

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Kirk, alzato il livello di scorta a Meloni, Tajani e Salvini. Il leader di Fi: “Brutto clima, abbassare i toni”

In questa notizia si parla di: omicidio - kirk

Omicidio Kirk,media:iniziali sul fucile

Meloni affonda sulla sinistra: “Legittimano l’omicidio di Kirk perché esponente di destra”

Charlie Kirk ucciso durante un evento: chi era e i motivi dell’omicidio

Meloni e Trump e la nostalgia per le Br; Propaganda, bugie e dossier: ecco Filini, la Bestia di Meloni; Odio «di sinistra» e propaganda: per l’intelligence il pericolo è altrove.

omicidio kirk alzato livelloRafforzata la protezione per Meloni, Tajani e Salvini dopo l’omicidio Kirk - La decisione presa in seguito all’uccisione dell’attivista di destra negli Stati Uniti. Scrive msn.com

omicidio kirk alzato livelloGiorgia Meloni, scorte rinforzate per la premier e i suoi vice dopo il caso Kirk: il livello di protezione ora è «eccezionale» - Al Viminale hanno preso qualche giorno per valutare. Come scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Kirk Alzato Livello