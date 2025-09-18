Omicidio Ilaria Sula la Procura | Aiutò il figlio a ripulire litri di sangue
Avrebbe aiutato il figlio a pulire la stanza dopo che lui la mattina del 26 marzo scorso aveva sgozzato con il coltello del pane, la fidanzata Ilaria Sula. Il ragazzo aveva poi messo il cadavere in un trolley, per poi disfarsene lanciando tutto in un burrone su via Prenestina alle porte di Roma. La madre di Mark Samson, reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, invece, armata di stracci, con lucidità e meticolosità, avrebbe asciugato e smacchiato il sangue sul pavimento della camera da letto. E' incensurata e consigliata dal suo avvocato ha deciso di patteggiare la pena e per questo il pm titolare dell'inchiesta, ha chiesto per lei due anni di carcere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Omicidio Ilaria Sula, la Procura sulla madre di Samson: "Aiutò il figlio a ripulire litri di sangue" - Avrebbe ripulito la stanza in cui è avvenuto l’omicidio, commesso dal figlio, eliminando il sangue con stracci e detergenti. Si legge su msn.com
Mark Samson, la madre lo aiutò a ripulire il sangue di Ilaria Sula dopo l'omicidio: la donna filippina rischia 2 anni - Ha aiutato il figlio a pulire i litri di sangue fuoriusciti a fiotti dal collo di Ilaria Sula, dopo che lui la mattina del 26 marzo scorso l'aveva sgozzata con il coltello del pane. Lo riporta ilmessaggero.it