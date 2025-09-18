Omicidio di Kirk e odio politico | allarme rosso sulla sicurezza per Meloni e ministri Auto blindate e maxi-scorte

Secoloditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Innalzamento delle misure di sicurezza per la premier Giorgia Meloni e e i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali,  aveva infatti dato l’indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

