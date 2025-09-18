Omicidio di Kirk e odio politico | allarme rosso sulla sicurezza ma per la Meloni la scorta resta invariata
Innalzamento delle misure di sicurezza per i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, scorta inalterata per la premier Meloni. E’ quanto è stato deciso questa mattina al termine di una riunione tecnica in prefettura a Roma. Dopo l’omicidio di Charlie Kirk il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, alla luce del clima di tensione in Italia e nel contesto internazionale e per le ricorrenti minacce rivolte nei confronti di alcuni esponenti istituzionali, aveva infatti dato l’indicazione ai tecnici del Viminale di verificare ed eventualmente aggiornare, rafforzandoli, i livelli di protezione delle personalità politiche e istituzionali del Paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Omicidio Kirk: così l’odio si radicalizza nelle community digitali; Trump: Trattare i radicali di sinistra come terroristi, poi in Arizona per commemorare Kirk - Texas avvia indagini su professori per commenti su Kirk; La premier e le “parole d'odio”: ma in Italia c'è il rischio di un caso Kirk?.
Charlie Kirk, Meloni: "Clima d'odio insostenibile. La sinistra giustifica la violenza" - La sinistra smetta di "giustificare l'odio politico" perché "il clima, anche qui in Italia, sta diventando insostenibile". Scrive iltempo.it
