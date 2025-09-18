Simona Ventura svela un altro concorrente del Grande Fratello, Omer è scappato dalla guerra. Nelle scorse ore Simona Ventura ha annunciato un altro concorrente che farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello, ancora una volta ha fatto sapere che i gieffini racconteranno le loro incredibili storie. A fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia un ragazzo che ha dovuto affrontare grandi difficoltà ed è pronto a ricominciare. Nel video che è stato pubblicato sui profilo social del reality la nota conduttrice ha detto: “Al Grande Fratello quest’anno i protagonisti sono persone comuni ma con storie incredibili, come quella di Omer “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Omer nel cast del Grande Fratello: “È dovuto scappare dal suo Paese…”