Omer nel cast del Grande Fratello | È dovuto scappare dal suo Paese…
Simona Ventura svela un altro concorrente del Grande Fratello, Omer è scappato dalla guerra. Nelle scorse ore Simona Ventura ha annunciato un altro concorrente che farà parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello, ancora una volta ha fatto sapere che i gieffini racconteranno le loro incredibili storie. A fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia un ragazzo che ha dovuto affrontare grandi difficoltà ed è pronto a ricominciare. Nel video che è stato pubblicato sui profilo social del reality la nota conduttrice ha detto: “Al Grande Fratello quest’anno i protagonisti sono persone comuni ma con storie incredibili, come quella di Omer “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
In questa notizia si parla di: omer - cast
Grande Fratello 2025, chi sono i nuovi concorrenti: cast ufficiale; Grande Fratello: ecco i primi quattro concorrenti che animeranno la casa più spiata d'Italia; Grande Fratello, chi sono tutti i concorrenti della nuova edizione con Simona Ventura.
Grande Fratello, il cast prende forma: Anita, Jonas e Omer inquilini della nuova edizione - Simona Ventura presenta sui social le storie dei concorrenti del nuovo Grande Fratello, al via il 29 settembre ... Secondo it.blastingnews.com
Grande Fratello: ecco i primi quattro concorrenti che animeranno la casa più spiata d'Italia - Lunedì 29 settembre, infatti, andrà in onda nella prima serata di Canale 5 la prima puntata del reality più longevo d'Italia. Da msn.com