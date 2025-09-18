Omaggio ai grandi maestri della chitarra jazz | concerto del Connection quartet al Miles

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul palco del Miles il Connection Quartet, quartetto d’eccezione, pronto a dar vita a un concerto dove la passione per il jazz si intreccia con l’eleganza musicale.Un omaggio ai grandi maestri della chitarra jazz e non solo, tra interplay raffinato, sorprendenti improvvisazioni e un viaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

