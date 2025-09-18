Omaggio ai grandi maestri della chitarra jazz | concerto del Connection quartet al Miles
Sul palco del Miles il Connection Quartet, quartetto d’eccezione, pronto a dar vita a un concerto dove la passione per il jazz si intreccia con l’eleganza musicale.Un omaggio ai grandi maestri della chitarra jazz e non solo, tra interplay raffinato, sorprendenti improvvisazioni e un viaggio. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Omaggio a grandi artisti del territorio
Arena Rocca di Caterina, i 60lire scaldano l'estate con un concerto omaggio ai grandi classici del beat italiano
“Grazie per la tua musica, Ozzy”, l’omaggio dei grandi della musica a Osbourne
#Napoli - Premio Carosone, l'omaggio ad uno dei più grandi Artisti, il 26 settembre all' Arena Flegrea di Napoli #SpettacoloeCelebrità #Carosone #ArenaFlegrea #Premio #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Trump rende omaggio al "grande" Robert Redford. L'attore nel 2019 definì il presidente Usa "un dittatore all'attacco dei valori di questo Paese" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cultura/2025/09/16/e-morto-robert-redford-leggenda-del-cinema_081f3f31-1526-4 - X Vai su X
Si chiude a Monsampietro Morico il Festival “Tributo a Oscar Ghiglia”, omaggio al grande maestro della chitarra classica; Accademia Chigiana ’Variate derive’ di Puddu; Colledimacine. Ecco 'Kind of jazz', omaggio ai grandi maestri di questo genere musicale.
I Duo Striago in concerto per omaggiare Severi e Calandrini - Il 31 gennaio alle 21 la Sala Aurora di corso Garibaldi ospiterà il concerto del Duo Striago in omaggio a due grandi maestri della chitarra, Michelangelo Severi e Stefano Calandrini. Scrive ilrestodelcarlino.it
“Suoni dal Legno“ a Todi. Omaggio alla chitarra - Tutto pronto per il ritorno di “Suoni dal Legno“, il tradizionale appuntamento estivo dedicato alla chitarra, in scena da domani a venerdì primo agosto nella Sala Vetrata (Voltoni dei Palazzi Comunali ... Segnala lanazione.it