Omaggio a Robert Redford dove vedere alcuni dei film con l’amato attore

A 89 anni ci ha lasciato Robert Redford, uno degli attori più amati e stimati del panorama cinematografico internazionale. Iconico e poliedrico, nel corso della sua illustre carriera ha dato vita a personaggi davvero memorabili, entrati di diritto nella storia della settima arte. Di seguito elenchiamo in quale piattaforme vedere alcune delle sue pellicole. Da La Mia Africa a Spy Game: dove vedere alcuni dei film con Robert Redford. Il divo americano ha lasciato un’impronta indelebile nell’industria cinematografica. Tra i film più noti non possiamo non citare La Mia Africa, capolavoro romantico vincitore di sette premi Oscar, che lo vede recitare al fianco di Meryl Streep. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Robert Redford, il nostro omaggio: "So sempre istintivamente dove mi sento a casa"; Robert Redford: La mia Africa e Proposta indecente tornano su Sky Cinema nel giorno della sua morte; È morto Robert Redford: l'attore e regista aveva 89 anni - Barbra Streisand: Uno dei più grandi di sempre.

