Omaggio a Charlie Kirk domani al Cis Libri ed eventi ripartono le iniziative culturali

Secoloditalia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riprendono gli appuntamenti del Centro iniziative sociali di Domenico Gramazio a Viale Etruria 79 a Roma. Libri, convegni, inziative a 360 gradi. Appuntamento a tutti venerdì 19 (ore 18) per la presentazione del libro “Mussolini e il fascismo”, scritto da Caio Giulio Cesare Mussolini. A presentarlo lo storico Adalberto Baldoni insieme all’autore. Con un filo conduttore. No al nostalgismo sì alla verità storica. Parallelamente sempre nella sala convegni verrà reso omaggio al giovane Charlie  Kirk, il giovane conservatore barbaramente ucciso mentre stava parlando ad altri giovani universitari nell’università dello Utah. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

omaggio a charlie kirk domani al cis libri ed eventi ripartono le iniziative culturali

© Secoloditalia.it - Omaggio a Charlie Kirk domani al Cis. Libri ed eventi, ripartono le iniziative culturali

In questa notizia si parla di: omaggio - charlie

Ancona Jazz Summer Festival, l'appuntamento speciale con "Supersax Legacy", omaggio a Charlie Parker

A “Spazio Sud” l’omaggio a Charlie Kirk. Malan: «Silenzio e giustificazioni sono agghiaccianti. La sua voglia di confronto sia d’esempio»

Charlie Kirk, l’omaggio di Mario Giordano all’attivista ucciso a Fuori dal Coro

Omaggio a Charlie Kirk domani al Cis. Libri ed eventi, ripartono le iniziative culturali; No, i membri de Il Volo non hanno reso omaggio con una canzone a Charlie Kirk; La nuova, triste frontiera dell’IA: i rocker che rendono omaggio a Charlie Kirk.

omaggio charlie kirk domaniVance condurrà lo show di Charlie Kirk - JD Vance si accredita come uno degli eredi di Charlie Kirk, l'influente attivista di destra ucciso in un campus universitario in Utah. Segnala ansa.it

omaggio charlie kirk domani«Un martire cristiano». Vance usa l’eredità di Kirk per rafforzare i Maga - Il vicepresidente al popolo Maga: «Dobbiamo rafforzare il movimento». Si legge su editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Omaggio Charlie Kirk Domani