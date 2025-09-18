Oltre i sentieri XVI edizione | cultura musica e spettacolo fino al 25 ottobre

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue a Calvi (BN) la XVI edizione di “Oltre i sentieri”, rassegna dedicata a turismo, gastronomia, convegni, concerti, cultura e archeologia, sotto la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. Il cartellone di settembre propone due appuntamenti di grande rilievo presso il Teatro Comunale di Calvi: Sabato 20 settembre, ore 21.00 – concerto del Canzoniere della Ritta e della Manca, un progetto musicale che unisce tradizione e innovazione in una performance coinvolgente e suggestiva. Domenica 21 settembre, ore 21.00 – spettacolo musicale e teatrale con Salvatore Misticone, volto amatissimo del cinema e del teatro, in “La voce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Oltre i sentieri” XVI edizione: cultura, musica e spettacolo fino al 25 ottobre

In questa notizia si parla di: oltre - sentieri

“Oltre i Sentieri”, a Calvi con Mariella Nava, Selma e l’Orchestra Internazionale della Campania

LA RASSEGNA - "Oltre i sentieri", cultura, musica e spettacolo dal 28 agosto al 25 ottobre a Calvi, il programma https://ift.tt/R3gV7wN - X Vai su X

Mercoledì 17 settembre 2025 – ore 21:00 Chiesa di Santa Maria degli Angeli – Montoro Un appuntamento imperdibile della XVI edizione di “Oltre i Sentieri”: la straordinaria Katia Ricciarelli sarà protagonista di una serata unica tra musica e racconti, acc - facebook.com Vai su Facebook

Eventi - A CALVI IL 20 E 21 SETTEMBRE LA RASSEGNA 'OLTRE I SENTIERI'; Calvi, nel week end 'Oltre i sentieri' con Il Canzoniere della Ritta e della Manca e Salvatore Misticone; Prosegue a Calvi la XVI edizione di Oltre i sentieri con la direzione artristica di Leonardo Quadrini.

Calvi, nel week end ‘Oltre i sentieri’ con Il Canzoniere della Ritta e della Manca e Salvatore Misticone - Prosegue a Calvi la XVI edizione di “Oltre i sentieri”, rassegna dedicata a turismo, gastronomia, convegni, concerti, cultura e archeologia, sotto la direzione artistica del maestro Leonardo Quadrini. Come scrive ntr24.tv